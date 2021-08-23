TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Bursaspor maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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