Son dakika transfer haberi: Kocaelispor Mevlüt Erdinç’i kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor, milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninin 1 Eylül'de gerçekleşeceği öğrenilirken, Mevlüt Erdinç Kocaelispor’un 16. transferi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı.

Kocaelispor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç için imza töreni düzenlenecek.

Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.

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