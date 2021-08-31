31 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberi: Kocaelispor Mevlüt Erdinç’i kadrosuna kattı!

Mevlüt Erdinç’in yeni adresi belli oldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor, milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninin 1 Eylül'de gerçekleşeceği öğrenilirken, Mevlüt Erdinç Kocaelispor’un 16. transferi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı.

Kocaelispor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç için imza töreni düzenlenecek.

Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Mevlüt’ün yeni takımı belli oldu! Mevlüt'ün yeni takımı belli oldu!
Hakan Çinemre Denizlispor’da! Hakan Çinemre Denizlispor'da!
Manisa FK durdurulamıyor! Manisa FK durdurulamıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör