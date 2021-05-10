Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı Tarık Çamdal'dan flaş sözler! "Geçmişte şampiyonluk..."
Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor'un deneyimli sol beki Tarık Çamdal, maçın ardından kullandığı ifadelerle tepkileri üzerine çekti. Bu açıklamaların ardından Galatasaray taraftarı da sosyal medyadan sert paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de 34 haftalık uzun maraton müthiş maçlarla bitti. Menemenspor deplasmanında ilk yarıda farka giden Mavi Şimşekler, unutulmaz bir şampiyonluk elde etti. Tuzlaspor'a karşı zaman zaman zorlanan Çotanaklar da kazanmasını bildi, hataya yer vermedi. Tarık Çamdal'ın maç sonu sözleri çok konuşuldu. İşte yaşananlar...
Tam 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da taraftarlar büyük coşku yaşadı. Menemenspor maçı sonrası taraftarlar, konvoylar halinde Adana'da zafer turu attı. Sokaklarda meşaleler yakan taraftarlar arabalarla tur attıktan sonra evlere döndü.
AYBABA: RENK KATACAĞIZ
Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba tarihi bir başarı yakaladı. 1996-97'de Kayserispor ve 2016-17'de Sivasspor'u Süper Lig'e çıkaran Aybaba, kariyerinde 3. kez bir takımla benzer başarıyı yakaladı.Deneyimli hoca, "Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Hemşerilerimiz inanılmaz destek verdi ve ortaya bu tablo çıktı. Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü, orada da renk katacağız. Adana keyifli bir yerdir, biraz geri kaldı, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Çukurova çok bereketlidir, bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır, hepsine sevgilerimi sunuyorum" dedi.
'SAMET HOCA İLE DEVAM'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmek istediklerini söyledi. Sancak, "Ben nankörlük yapmam, bir takımı şampiyon yapan hocayla devam edeceksin. Ama hoca çalışmak istemezse bizim diyeceğimiz bir şey yok" dedi. Takımına teşekkür eden Başkan Sancak, "10 hafta kala ikinci sırayla 10 puan gerideydik. Ama takımımız mücadele etti, sabretti ve çok istedi. Hepsi bu başarıyı hak etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Murat Sancak, taraftarlarına seslenerek, "Lütfen evde kalsınlar. Tamam kutladılar ama evde olsunlar. Hiçbir taraftarımızın canını riske atamayız. Sağlık bizim için çok önemli, kupalardan önemli" yorumunu yaptı.
VOLKAN ŞEN'DEN AYBABA ÖVGÜSÜ
26 yıllık hasretin sona erdiğini söyleyen futbolculardan Volkan Şen, "Bu başka bir şampiyonluk. Çok istediğimiz arzuladığımız 26 yıllık hasret. Bugün itibariyle takım arkadaşlarımız, hocamız, takımımız tarihe geçtik. Büyük bir onur, gurur, mutluluk bizim için. Gerçek anlamda çok mücadele ettik. 14 puan geriden gelmek, şampiyon olmak 1'inci bitirmek kolay değildir ama biz takım arkadaşlarımız, hocamız, başkanımız olsun gerçek anlamda kilitlendik, kenetlendik, birlik olduk ve bunun da karşılığını bugün şampiyon olarak aldık. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı kurduk. Hocamız geldikten sonra özellikle hem saha içinde hem saha dışında birlik olduk. Ben bunun başarıyı getirdiğine inanıyorum" dedi.
İNLER: SÖZÜMDE DURDUM
Gökhan İnler de, Adana Demirspor'a transfer olurken Adana'yı Süper Lig'e çıkarmak hedefiyle geldiğini söyledi. Başta teknik direktör Samet Aybaba olmak üzere herkese teşekkür eden İnler, "Sözümde durdum ama Adana Demirspor'u net seçtim. İyi günde kötü günde hep beraberdik. Takım olduk ve bu sene başardık. Çünkü bu şehri canlandırmayı bu hedefi yakalamayı ve 26 sene sonra müthiş bir hedef, müthiş duygularımız var" şeklinde konuştu.
ÇAMDAL: GEÇMİŞTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIM AMA...
Adana Demirspor futbolcuları maç sonu büyük coşku yaşadı. Eski Galatasaraylı Tarık Çamdal'ın sözleri çok konuşuldu. Yaşadığı şampiyonluğun farklı olduğunu belirten Tarık Çamdal, "Bu zafere ulaştığımız için çok mutluyum. Yılların verdiği bir hasret var. Biz hikaye yazdık, bunun bir parçası olduk. Ben şampiyonluklar yaşadım geçmişte ama bu şampiyonluk benim için en güzeli. Çünkü ben buraya kendimi ait hissediyorum. Geçen sene başaramamıştık ama hiçbir zaman şüphe duymadık. Bir gün elbet bu şampiyonluğu elde edeceğimizi biliyorduk" diye konuştu.
Tarık Çamdal'ı bu sözleri sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadan Tarık Çamdal için yazılan yorumlar...
Kanki tribünde izliyordun maçları ondandır
İnsanda biraz utanma duygusu olur.Sıfır emek verdiğin Galatasaray Şampiyonluğunu yaşadın sayman oldukça saçma !.. Sen sadece parayla yaşadın Galatasaray'da !
Tarık çamdal hariç bütün Adana Demir Sporu tebrik ederim
Adana Demir Sporu tebrik ediyor Tarık Çamdal'ı süper lige getirmemesini diliyorum.
Hayat, Tarık Çamdal'in geçmişte şampiyonluklar yaşadım cümleleri kurması kadar absürt. Kimileri hak etmedikleri başarıların ve nimetlerin içine doğar. Kimi, hak ettiği bir çok şeye hiç ulaşamaz. Kimi, hak etmediği kadar kötü şeylere maruz kalır.
Ayağın ilk defa bir şampiyonlukta topa değmiştir belki
Ulan şu hayatta tarık çamdal gibi bir topçu daha görmedim nereye gitse oynamadan şampiyonluk yaşıyor.
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