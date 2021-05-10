Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı Tarık Çamdal'dan flaş sözler! "Geçmişte şampiyonluk..."

ÇAMDAL: GEÇMİŞTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIM AMA...

Adana Demirspor futbolcuları maç sonu büyük coşku yaşadı. Eski Galatasaraylı Tarık Çamdal'ın sözleri çok konuşuldu. Yaşadığı şampiyonluğun farklı olduğunu belirten Tarık Çamdal, "Bu zafere ulaştığımız için çok mutluyum. Yılların verdiği bir hasret var. Biz hikaye yazdık, bunun bir parçası olduk. Ben şampiyonluklar yaşadım geçmişte ama bu şampiyonluk benim için en güzeli. Çünkü ben buraya kendimi ait hissediyorum. Geçen sene başaramamıştık ama hiçbir zaman şüphe duymadık. Bir gün elbet bu şampiyonluğu elde edeceğimizi biliyorduk" diye konuştu.