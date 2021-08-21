TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Tuzlaspor maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te TRT Türk'te canlı yayınlanacak.

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