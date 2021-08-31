31 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain formaları da giyen Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu!

Mevlüt’ün yeni takımı belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Bir dönem Fransa'da Paris Saint-Germain ve Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Mevlüt Erdinç, son olarak Fatih Karagümrük'te top koşturmuştu. 34 yaşındaki forvetin yeni takımı ise TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

Milli Takım formasını 35 kez giyen bir dönem Fenerbahçe 'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.

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