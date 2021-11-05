06 Kasım 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor-Menemenspor maçı sis nedeniyle ertelendi!

1. Lig maçına sis engeli!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

TFF 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında maç yoğun sis nedeniyle ertelendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.

Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan, futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15 dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.

Şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62. dakikada oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda İstanbulspor'un 2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.

Mücadele 6 Kasım Cumartesi günü saat 12.30'da kaldığı yerden devam edecek.

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