30 Ağustos 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Hakan Çinemre Denizlispor'da!

Hakan Çinemre Denizlispor’da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da transfer tahtasının açılmasının ardından yeni isimler takıma dahil edilmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlılar son olarak Adanaspor forması giyen Hakan Çinemre ile anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor bir süre önce anlaşmaya vardığı Çinemre için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da oynayan Çinemre, törende kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Adanaspor ile 19 maçta görev yapan Çinemre, 2 gol attı.



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