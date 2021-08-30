30 Ağustos 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 0-3 Manisa FK

Manisa FK durdurulamıyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Ligin yeni ekibi Manisa FK, böylece geride kalan 3 haftada da galip gelmiş oldu ve 9 puanla zirvenin ortakları arasında yer aldı. Ankara ekibi Gençlerbirliği ise 1 puanla 17.sırada kaldı.
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