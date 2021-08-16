17 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Ümraniyespor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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