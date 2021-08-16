TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Ümraniyespor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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