Tuzlaspor 3-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tuzlaspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor Vefa Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Bregu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
19. dakikada Tayfun'un soldan orta arka direkte Pedersen'in indirdiği topta kale önünde Bardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
21. dakikada Bardhi'nin pasında defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar'ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani'nin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada Tayfun'un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman'ın indirdiği topu İsmail Konuk tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
45+3. dakikada sol taraftan Talha'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
61. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'de kaldı.
71. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahası içine giren Pedersen'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
75. dakikada Tayfun'un aşırtma pasında defansın arkasına sarkan Samet'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası