27 Ağustos 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 3-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tuzlaspor 3 puanı 3 golle aldı!

Tuzlaspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor Vefa Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Bregu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
19. dakikada Tayfun'un soldan orta arka direkte Pedersen'in indirdiği topta kale önünde Bardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
21. dakikada Bardhi'nin pasında defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar'ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani'nin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada Tayfun'un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman'ın indirdiği topu İsmail Konuk tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
45+3. dakikada sol taraftan Talha'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
61. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'de kaldı.
71. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahası içine giren Pedersen'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
75. dakikada Tayfun'un aşırtma pasında defansın arkasına sarkan Samet'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

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