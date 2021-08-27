28 Ağustos 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Samsunspor Olympique Lyon'dan Melih Altıkulaç'ı transfer etti

Samsunspor’a Olympique Lyon’dan transfer
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Ligue 1 ekibi Olympique Lyon forması giyen Melih Altukulaç'ı transfer ettiğini açıkladı.

Fransız ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 yaşındaki sol bekin 150 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 20 pay karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğu kaydedildi.

Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki futbolcunun ikiz kardeşi Semih de Samsunspor'un kadrosunda yer alıyor.

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