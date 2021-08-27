Son dakika spor haberi: Samsunspor Olympique Lyon'dan Melih Altıkulaç'ı transfer etti

Fransız ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 yaşındaki sol bekin 150 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 20 pay karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğu kaydedildi.

Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki futbolcunun ikiz kardeşi Semih de Samsunspor'un kadrosunda yer alıyor.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ