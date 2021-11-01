01 Kasım 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor 2-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor çıkışını sürdürdü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Yeşil-beyazlılar başkent ekibini 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bursaspor'un gollerini Kerem Şen ve İsmail Yüksek kaydetti.

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'yü 2-0 mağlup etti. Timsah'a üç puanı getiren golleri Kerem Şen ve İsmail Yüksek kaydetti.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk. 73 Acolatse), Matavz (Dk. 55 Batuhan Kör)

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Solmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Pulala (Dk. 55 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Olawoyin, Vusal İsgandarli (Dk. 74 Talha Yünkuş), Hamza Gür, Eze

Goller: Dk. 5 Kerem Şen, Dk. 35 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Vusal İsgandarli (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 İsmail Yüksek (Bursaspor)

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