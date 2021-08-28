Denizlispor Nadir Çiftçi için harekete geçti| Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor transfer yasağının kalkmasının ardından hareketli saatler geçiriyor. Ege ekibi şimdi de geçen sezon Samsunspor forması giyen Nadir Çiftçi için harekete geçti. İşte son detaylar...

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra bir çok eski oyuncusunu kadrosuna katan Denizlispor, transferde büyük bir bomba patlattı. Ege temsilcisi Samsunspor ile yollarını ayıran Nadir Çiftçi'yi gündemine aldı. Uzun süredir yeşil-siyahlıların gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcunun Ankaragücü ile anlaşamaması üzerine rotasını bir kez daha Horoz'a çevirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcu daha önce yapılan görüşmede Başkent ekibi Ankaragücü'nün 2 milyon 800 bin lira önerdiğini belirtip, yeşilsiyahlı yönetimden izin istemişti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği'nde de forma giyen tecrübeli futbolcu, Ankaragücü'ne imza atmayınca bir kez daha Denizlispor'un yolunu tuttu. Denizlispor'un transfer komitesi, daha önce anlaştıkları fiyatın üzerine çıkmayacaklarını belirtti. Santrafor ve 8 numara transferi yaptıktan sonra transferi noktalamak isteyen Denizlispor'da bu mevkiler için 2 yabancı futbolcuyla da anlaşıldığı belirtilirken, Nadir Çiftçi'nin durumuna göre yol haritası çizileceği belirtildi.

ZİYA ALKURT DENİZLİ'DE

TFF 1. Lig'de Süper Lig'den düşen kadrosu dağıldıktan sonra sezona altyapı ağırlıklı takımla başlayıp ilk 2 maçını kaybeden Denizlispor, 1 hafta içinde 14 önemli transfer yapıp kadrosunu güçlendirdi. Transferde daha önce aynı ligde şampiyonluk yaşadığı ve Süper Lig'de yer aldığı dönemden kulübü, camiayı, şehri tanıyan isimleri de seçen Denizli, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Nijeryalı orta saha Ogenyi Onazi, Adana Demirspor'dan Faslı orta saha İsmail Aissati ve Ümraniyespor'dan sol bek Gökhan Süzen'i yuvaya döndüren Horozlar, son olarak Altay'da forma giyen eski futbolcusu 30 yaşındaki Ziya Alkurt ile anlaştı.



ECZACI ODASI'NDAN DESTEK

DENİZLİ Eczacı Odası ile Denizlispor arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Denizli Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Osman Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Denizlispor yönetim kurulu'nun katıldığı toplantıda, yapılan sözleşmeye göre yeşil-siyahlıların ihtiyacı olan tüm ilaçların tedariği, Denizli Eczacı Odası tarafından sağlanacak.



SEYİRCİ ALINMAYACAK

Denizli Atatürk Stadı'nın zemini bozuk olduğu için Ankaragücü maçını Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynayacak Denizlispor'da yönetim, maça seyirci alınmayacağını duyurdu. Yönetim, statta Passolig uygulamasının olmadığını belirtti.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ