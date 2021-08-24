24 Ağustos 2021, Salı
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Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde art arda bir günde 4 transfer birden duyuran yeşil siyahlı ekip, bir zamanlar Galatasaray formasını terleten Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı.
Muğdat Çelik Denizlispor'da | Son dakika transfer haberleri
Bir dönem Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik'in yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde art arda bir günde 4 transfer birden duyuran yeşil siyahlı ekip, bir zamanlar Galatasaray formasını terleten Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı.
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