24 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Muğdat Çelik Denizlispor'da | Son dakika transfer haberleri

Muğdat’ın yeni takımı belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Bir dönem Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik'in yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde art arda bir günde 4 transfer birden duyuran yeşil siyahlı ekip, bir zamanlar Galatasaray formasını terleten Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı.
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