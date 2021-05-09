09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor 1-4 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demirspor fark attı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

. Lig'in 34. haftasında 'u 4-1 mağlup eden 'e yükseldi.

. Lig'in 34. hafta maçında 'a konuk olan , rakibini 4-1 mağlup ederek ligi zirvede tamamladı ve 26 yıl sonra 'e yükseldi.

Maçtan dakikalar:

7. dakikada 'un kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topa sahip olan , topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada Sinan Kurt'un sağdan verdiği pasla kale önünde topla buluşan Okwuchukwu Ezeh, kalecinin yanından topu kaleye yolladı. 0-2

22. dakikada 'nın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalede bulunduğunu işaret eden hakem penaltı noktasını gösterdi.

23. dakika penaltıyı kullanan , meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3

53. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Sinan Kurt, topu kaleye gönderdi. 0-4

74. dakikada , defanstan kaptığı topu, 'a verdi ancak Tayfun Aydoğan, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

76. dakikada Tayfun Aydoğan'ın soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan , kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. 1-4
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