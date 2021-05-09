09 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Maçtan dakikalar:
7. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topa sahip olan Pa Dibba, topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada Sinan Kurt'un sağdan verdiği pasla kale önünde topla buluşan Okwuchukwu Ezeh, kalecinin yanından topu kaleye yolladı. 0-2
22. dakikada Berkay Samancı'nın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalede bulunduğunu işaret eden hakem penaltı noktasını gösterdi.
23. dakika penaltıyı kullanan Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3
53. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Sinan Kurt, topu kaleye gönderdi. 0-4
74. dakikada Bekir Can Sönmez, defanstan kaptığı topu, Tayfun Aydoğan'a verdi ancak Tayfun Aydoğan, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
76. dakikada Tayfun Aydoğan'ın soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Simon Zenke, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. 1-4
Menemenspor 1-4 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi.
TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Menemenspor'a konuk olan Adana Demirspor, rakibini 4-1 mağlup ederek ligi zirvede tamamladı ve 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.
Maçtan dakikalar:
7. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topa sahip olan Pa Dibba, topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada Sinan Kurt'un sağdan verdiği pasla kale önünde topla buluşan Okwuchukwu Ezeh, kalecinin yanından topu kaleye yolladı. 0-2
22. dakikada Berkay Samancı'nın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalede bulunduğunu işaret eden hakem penaltı noktasını gösterdi.
23. dakika penaltıyı kullanan Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3
53. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Sinan Kurt, topu kaleye gönderdi. 0-4
74. dakikada Bekir Can Sönmez, defanstan kaptığı topu, Tayfun Aydoğan'a verdi ancak Tayfun Aydoğan, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
76. dakikada Tayfun Aydoğan'ın soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Simon Zenke, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. 1-4
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig