Ankaraspor 0-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek normak sezon galibiyetle kapattı. Play-offlara kalan İstanbul ekibinin rakibi ise İzmir temsilcisi Altay oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında Ankaraspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Alper Çetin düdük çaldı. Müsabakayı 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Abazaj ve 63. dakikada penaltıdan Levent Ayçiçek kaydetti.
Bu sonuçla İstanbulspor puanını 64'e yükseltti. Küme düşen Ankaraspor ise 26 puanla lige veda etti.
PLAY-OFF'TAKİ RAKİP ALTAY!
Süper Lig'e çıkacak 3. takımı belli edecek play-off'ta İstanbulspor, İzmir ekibi Altay ile eşleşti.
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