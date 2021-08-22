TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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