09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Boluspor'da 5 ayrılık!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

. Lig ekibi Beypiliç , sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcuyla karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

. Lig'de sezonu karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle noktalayan Beypiliç , 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik Direktör yönetiminde sezonu 42 puanla 12'nci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı kulüp, takımdan ayrılan futbolcuları resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rydell Poepon, , , ve 'nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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