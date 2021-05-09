09 Mayıs 2021, Pazar
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Boluspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcuyla karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.
TFF 1. Lig'de sezonu Eskişehirspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle noktalayan Beypiliç Boluspor, 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde sezonu 42 puanla 12'nci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı kulüp, takımdan ayrılan futbolcuları resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli'nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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