TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Menemenspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - BB Erzurumspor maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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