TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANISA FK - DENIZLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Denizlispor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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