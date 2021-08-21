TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Keçiörengücü maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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