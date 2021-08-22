TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Ankaragücü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Kocaelispor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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