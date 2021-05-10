Adana Demirspor Samet Aybaba'nın sözleşmesini uzattı

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Kulüp başkanı Murat Sancak daha önce de deneyimli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Adana temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları;

Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz.

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