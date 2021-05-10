10 Mayıs 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Samet Aybaba'nın sözleşmesini uzattı

Başkan açıklamıştı... Resmi imzalar atıldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak , teknik direktör ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Kulüp başkanı daha önce de deneyimli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan , teknik direktör 'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Adana temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları;

Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz.

Murat Sancak: Samet Aybaba ile devam edeceğiz haberin devamı

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