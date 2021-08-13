Gençlerbirliği Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Sezonun ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nde hedef ilk maçtan galip ayrılarak sezona hızlı bir giriş yapmak. Transfer döneminin flaş ekip Eyüpspor da ilk maçında güçlü rakibini mağlup ederek sezona iddialı bir şekilde başlamak istiyor. Peki Gençlerbirliği Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak. İşte ayrıntılar...
Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek. Haftanın açılış maçı Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gençlerbirliği'nin sahasında Eyüpspor'u konuk edeceği maç yarın saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
8 YABANCI KURALI
Takımlar bu sezon 35 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunların 7'sine maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.
İŞTE İLK HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:
Bugün
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
14 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)
15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)
21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)
İLK YARI 27 ARALIK'TA TAMAMLANACAK
1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden organizasyon, 2007-2008'den sonra ise TFF 1. Lig adını aldı. Ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta tamamlandıktan sonra, ikinci devre 7 Ocak 2022'de başlayacak. 38 haftalık normal sezon, 15 Mayıs'taki maçlarla sona erecek. TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. 2022-2023'ten itibaren normal sezonda da Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılacağı TFF 1. Lig'de play-off müsabakalarında bu yıl da VAR sistemi kullanılmaya devam edilecek.
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