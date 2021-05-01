01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 0 - 1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay'dan tek gollü kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele Paixao'nun penaltıdan attığı golle ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Altay play-off'a kalmayı garantiledi.

. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. ekibi maçı, Paixao'nun 49. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Altay puanını 60'a yükselterek play-off'a kalmayı garantiledi. Ümraniyespor ise 50 puanda kaldı.

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