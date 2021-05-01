01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Ümraniyespor 0 - 1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele Paixao'nun penaltıdan attığı golle İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Altay play-off'a kalmayı garantiledi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibi maçı, Paixao'nun 49. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Altay puanını 60'a yükselterek play-off'a kalmayı garantiledi. Ümraniyespor ise 50 puanda kaldı.
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