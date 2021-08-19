19 Ağustos 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor Jorquera transferini resmen duyurdu

Bursaspor Jorquera transferini resmen duyurdu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor bir dönemde formasını giyen Cristobal Jorquera transferini resmen açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Bienvenido a Casa Cristobal Jorquera" denildi. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 2015-2018 tarihleri arasında Bursaspor formasını terletmişti.
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