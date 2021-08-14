TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Denizlispor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Bandırmaspor maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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