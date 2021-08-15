17 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adanaspor maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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