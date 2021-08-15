TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adanaspor maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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