17 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tuzla ve A.Gücü yenişemedi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

TFF 1. Lig'in açılış maçında Tuzlaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele Safa Kınalı ve Kwabena'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Tuzlaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadele ilk yarıda gelen gollerin sonrasında 1-1 sona erdi.

Tuzlaspor 18. dakikada Safa Kınalı'nın golüyle öne geçerken, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 45+2. dakikada Kwabena kaydetti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankaragücü evinde Kocaelispor ile karşılaşacakken, Tuzlaspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.

Karşılaşma öncesinde Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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