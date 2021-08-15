TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Altınordu maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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