09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor 0-3 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Keçiörengücü Bursa'da rahat kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

. Lig'in kapanış haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Ankara temsilcisi bu sonuca rağmen play-off'a kalamadı.

. Lig'de 34'üncü hafta mücadelesinde , deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 yendi. Ankara temsilcisinin gollerini , ve kaydetti. 'nun kazanmasıyla Play-Off umutları sona eren Ankara ligi 58 puan ile 7. sırada tamamlarken; Bursaspor ise 46 puan ile ligi 10. basamakta bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
22'nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan , kontrolünün ardından pasını aktardı. O esnada ceza sahasına kat eden 'ın plase vuruşunda top kaleci Metin'de kaldı.
25'inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan 'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Burak Kapacak gelişine vurdu, fakat meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.
30'uncu dakikada Eren Güler'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Kapacak'ın sol çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından farklı şekilde auta çıktı.
33'üncü dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. 'ın pası sonrası yaptığı koşu ile birlikte Bursaspor savunmasını eksik yakalayan Soner Gönül, sol çaprazdan içeriye girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Soner'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.
37'nci dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Metin, topa iki hamlede sahip olabildi.
45'inci dakikada Ankara Keçiörengücü, farkı 2'ye çıkardı. 'nun pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Melik Derin, oldukça rahat bir pozisyonda vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
70'inci dakikada Ankara Keçiörengücü etkili gelirken, atılan ara pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Melik Derin'den önce son anda araya giren , müdahalesiyle tehlikeyi önledi.
73'üncü dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Batuhan'ın vuruşunda kaleci Muhammed, kurtarışıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
85'inci dakikada Ankara Keçiörengücü, bir kez daha gol sevinci yaşadı. 'in pasıyla birlikte topla buluşan Bilal Budak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
90+1'inci dakikada Emirhan Aydoğan'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen topu uzanarak kornere çeldi.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



Kaynak: DHA
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