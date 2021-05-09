TFF 1. Lig'in kapanış haftasında Keçiörengücü deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Ankara temsilcisi bu sonuca rağmen play-off'a kalamadı.

TFF 1. Lig'de 34'üncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 yendi. Ankara temsilcisinin gollerini Soner Gönül, Melik Derin ve Bilal Budak kaydetti. Altınordu'nun kazanmasıyla Play-Off umutları sona eren Ankara Keçiörengücü ligi 58 puan ile 7. sırada tamamlarken; Bursaspor ise 46 puan ile ligi 10. basamakta bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Eren Güler, kontrolünün ardından pasını aktardı. O esnada ceza sahasına kat eden Burak Kapacak'ın plase vuruşunda top kaleci Metin'de kaldı.

25'inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Emirhan Aydoğan'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Burak Kapacak gelişine vurdu, fakat meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.

30'uncu dakikada Eren Güler'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Kapacak'ın sol çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından farklı şekilde auta çıktı.

33'üncü dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Fatih Selimhan Solmaz'ın pası sonrası yaptığı koşu ile birlikte Bursaspor savunmasını eksik yakalayan Soner Gönül, sol çaprazdan içeriye girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Soner'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Metin, topa iki hamlede sahip olabildi.

45'inci dakikada Ankara Keçiörengücü, farkı 2'ye çıkardı. Uğur Utlu'nun pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Melik Derin, oldukça rahat bir pozisyonda vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

70'inci dakikada Ankara Keçiörengücü etkili gelirken, atılan ara pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Melik Derin'den önce son anda araya giren Taha Altıkardeş, müdahalesiyle tehlikeyi önledi.

73'üncü dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Batuhan Kör, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Batuhan'ın vuruşunda kaleci Muhammed, kurtarışıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85'inci dakikada Ankara Keçiörengücü, bir kez daha gol sevinci yaşadı. Mehmet Tayfun Dingil'in pasıyla birlikte topla buluşan Bilal Budak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

90+1'inci dakikada Emirhan Aydoğan'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen topu uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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