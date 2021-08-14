TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Boluspor maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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