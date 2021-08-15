17 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 1-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankara’da kazanan çıkmadı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü evinde Altınordu'yu konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi takımın golünü Issa Djibrilla kaydederken, konuk ekibin golü Hüsamettin Yener'den geldi.

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Keçiörengücü'nün golünü 74. dakikada Issa Djibrilla kaydetti. Altınordu'nun golü 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'den geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.

Keçiörengücü, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Kocaelispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kocaelispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ankara’da kazanan çıkmadı! Ankara'da kazanan çıkmadı!
Tuzla ve A.Gücü yenişemedi! Tuzla ve A.Gücü yenişemedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör