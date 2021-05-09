09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor 0-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor kazandı ama yetmedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 34. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup etmesine rağmen ligi 3. bitirdi ve play off'a kaldı.

Yılport , .Lig'in son haftasında 'a konuk oldu.

ekibi maçtan 2-0 galip ayrılmasına rağmen 'un 'u 4-1 'un ise 'u 2-1 yenmesiyle 'e doğrudan çıkma şansını kaybetti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 5. ve 10. dakikalarda 'ten geldi. Ligi 70 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, play-off'ta ekibi ile eşleşti.

Adanaspor ise sezonu 34 puanla kapattı.

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