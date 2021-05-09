09 Mayıs 2021, Pazar
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Adanaspor 0-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen ligi 3. bitirdi ve play off'a kaldı.
Yılport Samsunspor, TFF 1.Lig'in son haftasında Adanaspor'a konuk oldu.
Karadeniz ekibi maçtan 2-0 galip ayrılmasına rağmen Adana Demirspor'un Menemenspor'u 4-1 Giresunspor'un ise Tuzlaspor'u 2-1 yenmesiyle Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını kaybetti.
Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 5. ve 10. dakikalarda Vukan Savicevic'ten geldi. Ligi 70 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, play-off'ta İzmi ekibi Altınordu ile eşleşti.
Adanaspor ise sezonu 34 puanla kapattı.
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