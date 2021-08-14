TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Manisa FK maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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