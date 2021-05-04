04 Mayıs 2021, Salı

TFF 1. LİG

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni hocası belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

. Lig ekiplerinden 'den boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce teknik direktör ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, Metin Diyadin'le anlaştı.

Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlandığının bildirildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Metin Diyadin'e kulübümüzde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.




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