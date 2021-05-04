04 Mayıs 2021, Salı
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Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandrımaspor Erkan Sözeri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, Metin Diyadin'le anlaştı.
Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlandığının bildirildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Metin Diyadin'e kulübümüzde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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