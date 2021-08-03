03 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberi: Manisa Sloven orta saha Nino Kouter'i kadrosuna kattı!

Manisa'ya Sloven orta saha!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

TFF 1. Lig takımlarından Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Kouter, transferinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Manisa Futbol Kulübünün hedefleri, bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübünün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki futbolcu için takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar'daki otelde imza töreni düzenlendi.

Kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Kouter, transferinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Manisa Futbol Kulübünün hedefleri, bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübünün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan kulüp üst yöneticisi Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Nino Kouter'in takıma güç katacağına inandıklarını kaydederek, oyuncuya başarı dileklerini iletti.

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