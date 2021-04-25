25 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Akhisarspor'dan yalanlama ve ırkçılık tepkisi!

Akhisarspor'dan yalanlama ve ırkçılık tepkisi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Lig ekibi , son dönemde futbolcu hakkında çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı. Ege temsilcisi, oyuncuya yapılan ırkçılığı da kınadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Lig ekiplerinden , futbolcuları 'nin daha önce 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarıyla hazırlık maçlarında oynadığını ve futbol hayatına 'de başladığını bildirdi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, son dönemde kadrolarındaki Onyebueke'nin futbolcu olmadığına dair bazı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun henüz 19 yaşında olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Martins'in daha önce ve takımlarıyla hazırlık maçları mevcut olup, 'da 'da da futbol hayatına başlamıştır. Kulübümüze ise hiçbir ekonomik maliyeti olmadığı gibi uzun bir deneme süresinin ardından profesyonel sözleşme imzalamıştır. İmza attığı ilk günde asgari ücret dahi almak istemediğine dair yazılı belge imzalayıp kulübümüze vermiştir. Bunlara dair tüm resmi evraklar Türkiye Futbol Federasyonunda kayıtlıdır."

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde yapılan transferler için hiçbir bonservis bedelinin ödenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine hiçbir menajere her ne nam ve ad altında olursa olsun bir kuruş dahi borçlanmamıştır, ödeme yapmamıştır ve yapmayacaktır. Bu kirli menajerlik düzenine para kazandırmadığı için sistematik olarak küme düşürülmeye çalışan kulübümüzün herkese yetecek gücü ve bu doğrultuda kararlılığı mevcuttur. 'ya karşı olan ırkçı saldırıyı henüz geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda Martins Chisom Onyebueke yalnızca siyahi olduğu için futbolcu değil saatçi olarak nitelendirilmiştir. Böyle ağır hastalıklı bir akla karşı, tüm spor otoritelerini Martins Chisom Onyebueke'ye yapılan bu ırkçı saldırı sebebiyle, tek bir vücut olup tepki göstermeye davet ediyoruz."

Öte yandan Akhisarspor Twitter hesabından Onyebueke'nin Alanyaspor takım otobüsüne doğru yürümesi, Kayserispor 19 yaş altı maçı ve Akhisarspor deneme antrenmanından görüntüler paylaşıldı.

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