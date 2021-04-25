25 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Suat Kaya ile yollar ayrıldı!

Suat Kaya ile yollar ayrıldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kaya, Tuzlaspor ile sadece 4 maça çıkabildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Lig'in bitmesine üç hafta kala ile 'nın yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında çıktığı 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.

ekibi ligde 9. sırada bulunuyor.

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