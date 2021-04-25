Son dakika spor haberi: Suat Kaya ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Suat Kaya ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kaya, Tuzlaspor ile sadece 4 maça çıkabildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in bitmesine üç hafta kala Tuzlaspor ile Suat Kaya'nın yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında çıktığı 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.

İstanbul ekibi ligde 9. sırada bulunuyor.

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