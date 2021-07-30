Son dakika spor haberi: Bursaspor'da transfer engeli kalkıyor
Son dakika spor haberi: TFF 1 Lig ekiplerinden Bursaspor uzun süren görüşmelerin ardından transfer tahtasını kaldırmayı başardı. Yeşil-beyazlılar yeni sezon öncesi transferleri açıklayacak.
Bursaspor'da yönetim, uzun uğraşlar sonucunda transfer engeline yönelik 44 dosyanın tamamını sonuçlandırdı. Transfer engelinin resmen kalkmasının ardından yeşil beyazlı kulüp, takımıa takviyeler gerçekleştirecek.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, uzun süredir camianın gündemini meşgul eden transfer engeline ilişkin müjdeli haber 2'nci Başkan Emin Adanur'dan geldi. Adanur, 44 dosyadaki kişi ve kurumların tamamıyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Adanur, müjdeli haberi "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadeleriyle camiaya duyurdu. Bursaspor Kulübü de, "Geliyoruz" ifadesini paylaştı. Transfer engeli nedeniyle geçtiğimiz sezondan itibaren transfer yapamayan Bursaspor, yeni sezonda kadrosuna takviye gerçekleştirebilecek.
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