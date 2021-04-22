22 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
TFF 1.Lig'de başarılı bir sezon geçirerek ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen bordo-beyazlılarda gelecek sezon planlamaları başladı.
2020-21 futbol sezonunun ikinci yarısında bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile anlaşılmıştı. Bandırmaspor kulübünden yapılan açıklamada Gabriel Torje ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Bandırmaspor Gabriel Torje ile yollarını ayırdı!
Spor Toto 1.Lig takımlarından Bandırmaspor'da gelecek sezon planlamaları doğrultusunda Gabriel Torje ile yollarını ayırdı.
TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor gelecek sezona dair planlamaları çerçevesinde Gabriel Torje ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
TFF 1.Lig'de başarılı bir sezon geçirerek ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen bordo-beyazlılarda gelecek sezon planlamaları başladı.
2020-21 futbol sezonunun ikinci yarısında bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile anlaşılmıştı. Bandırmaspor kulübünden yapılan açıklamada Gabriel Torje ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig