22 Nisan 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Bandırmaspor Gabriel Torje ile yollarını ayırdı!

Bandırmaspor Torje ile yollarını ayırdı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto 1.Lig takımlarından 'da gelecek sezon planlamaları doğrultusunda ile yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig takımlarından gelecek sezona dair planlamaları çerçevesinde ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig'de başarılı bir sezon geçirerek ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen bordo-beyazlılarda gelecek sezon planlamaları başladı.

2020-21 futbol sezonunun ikinci yarısında bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile anlaşılmıştı. Bandırmaspor kulübünden yapılan açıklamada Gabriel Torje ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
TFF'den flaş karar! Maç saatlerinde değişiklik TFF'den flaş karar! Maç saatlerinde değişiklik
Ümraniye'den müthiş geri dönüş! Ümraniye'den müthiş geri dönüş!
Altay evinde çok rahat! Altay evinde çok rahat!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör