Son dakika spor haberleri: Serdar Özkan'dan Bursaspor'a sert açıklama!
Son dakika spor haberleri: Bursaspor'un eski futbolcusu Serdar Özkan'dan yeşil-beyazlı takıma sert açıklama geldi. Özkan, "Ben geçen sene ne kadar adım attıysam karşılık göremedim. Şunu bilin üzerinde baskı kurmaya çalıştığınız oyuncu 20 yaşında değil. O kadar çok şey var ki anlatmak istediğim ama dediğim gibi büyük camiaya saygımdan susuyorum” dedi.
Bursaspor'un transfer tahtasının açılmasında kilit rol oynayan tecrübeli futbolcu Serdar Özkan, konuyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlı takımın eski oyuncusu, "Ben geçen sene ne kadar adım attıysam karşılık göremedim. Şunu bilin üzerinde baskı kurmaya çalıştığınız oyuncu 20 yaşında değil. O kadar çok şey var ki anlatmak istediğim ama dediğim gibi büyük camiaya saygımdan susuyorum" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler transfer tahtasının açılmasına çevrildi. Yeni yönetimin gelmesiyle birçok dosyada olumlu sonuç alan yeşil-beyazlı kulüp, yasağın kalkmasına birkaç adım kala Serdar Özkan cephesinden olumsuz yanıtlar aldı. Durumla alakalı olarak ise 34 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayımladı. Serdar Özkan şu ifadelerini kullandı:
"Şimdi siz beni hedef gösteriyorsunuz öyle mi? Ama ben o koskoca camiaya saygımdan dolayı konuşmayacağım. 1 ay önce beni Bursa'ya çağırıp nasıl anlaştığımızı nasıl orta yolu bulduğumuzu da keşke anlatsaydınız. Sonrasındaki tavrınızı da anlatsaydınız. Şimdi işin kolayı 1 kişi kaldı Serdar parasının hepsini istiyor. Bu kadar kolay değil insanları küçültmeye çalışmak, karalama yapmak. Ayıptır, günahtır. Merak etmeyin bizim konuştuklarımız aramızda kalır. Ben geçen sene ne kadar adım attıysam karşılık göremedim. Şunu bilin üzerinde baskı kurmaya çalıştığınız oyuncu 20 yaşında değil. O kadar çok şey var ki anlatmak istediğim ama dediğim gibi büyük camiaya saygımdan susuyorum. Not: 6 senedir Eskişehirspor'dan alacağıma her sene ilk imzayı ben atıyorum. Bu taraftan da bakın istedim. Kalın sağlıcakla."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...