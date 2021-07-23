23 Temmuz 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberleri: Gençlerbirliği Ukraynalı Oleksandr Belyaev'i transfer etti

G.Birliği Ukraynalı ismi kadrosuna kattı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika transferr haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukraynalı orta saha Oleksandr Belyaev'i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Ukrayna'nın Dnipro takımından Oleksandr Belyaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, orta sahasını Ukraynalı 21 yaşındaki Belyaev ile güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dnipro takımında forma giyen Oleksandr Belyaev'i kulübümüz bir yıllığına kiraladı. Belyaev, şampiyon olan 20 Yaş Altı Ukrayna Milli Takımı'nda potansiyeli ve yeteneği ile ön plana çıkmış, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girmeyi başarmıştı. Genç oyuncu için kulübümüz ve Dnipro arasında yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu da bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.


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