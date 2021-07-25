25 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Bursaspor'dan Serdar Özkan'a yanıt!
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan, Serdar Özkan'ın açıklamasına yanıt geldi. Yeşil-beyazlılar yapmış olduğu açıklamada Serdar (Özkan) efendi, sen gelmeden menajerin 500 bin TL diyordu, sen 2 milyon TL olmadan olmaz dedin. Hepiniz tahtada kolaylık sağlayacaksınız diye Bursaspor'un tepesine çıkmaya çalıştınız” dedi.
Bursaspor'dan Serdar Özkan'a cevap
Bursaspor Başkan Danışması Beytullah Süat, Serdar Özkan'ın ifadelerine cevaben bir açıklama yayımladı. Süat, "Serdar (Özkan) efendi, sen gelmeden menajerin 500 bin TL diyordu, sen 2 milyon TL olmadan olmaz dedin. Hepiniz tahtada kolaylık sağlayacaksınız diye Bursaspor'un tepesine çıkmaya çalıştınız" dedi.
Bursaspor Başkan Danışmanı Beytullah Süat, transfer tahtasının açılmasında sorun yaşadıkları Serdar Özkan'la ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcunun yaptığı açıklama sonrası sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanan Süat, şunları söyledi:
"Bursaspor Kulübü artık asla menajer oyunlarına gelmeyecek. Başkalarının yaptığı gibi tahtayı açmak için bedel ödenmeyecek. Bu böyle bilinsin Geçen yıllarda bu kadar bol transfer niye yapıldı? Tahtayı açmak için kimler alınmak zorunda kaldı? Serdar (Özkan) efendi, sen gelmeden menajerin 500 bin TL diyordu, sen 2 milyon TLolmadan olmaz dedin. Hepiniz tahtada kolaylık sağlayacaksınız diye Bursaspor'un tepesine çıkmaya çalıştınız. Eski yönetim yok karşınızda, git kiminle sorun yaşadıysan onu anlat, 1 ay önce de paramın hepsini istiyorum diyordun, unuttun mu?"
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