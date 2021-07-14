14 Temmuz 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig'de 2021/2022 sezonu fikstürü belli oldu

TFF 1. Lig'de 2021/2022 sezonu fikstürü çekildi.
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig'de 2021/2022 sezonu fikstürü belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle TFF 1. Lig'de 2021/2022 sezonu fikstürü belirlendi.

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig fikstür çekim töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 1. Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
G.Saraylı genç isim 1. Lig'e gitti! G.Saraylı genç isim 1. Lig'e gitti!
Andre Sousa imzaya çok yakın! Andre Sousa imzaya çok yakın!
TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Samsunspor! Maç özeti TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Samsunspor! (Maç özeti)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör