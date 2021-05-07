07 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

. Lig'in 34. haftasında ile Bereket Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. 16. sırada bulunan ev sahibi ekibin küme düşmesi kesinleşirken, 8. sırada yer alan 'un 'e yükselme şansı bulunmuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 20:30'da ekranlarından canlı yayınlanacak.

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