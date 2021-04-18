Eskişehirspor 0-3 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u Arb Manaj (p), Taşkın Çalış ve Abdulkadir Özgen'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1'inci Lig'in 31'nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.
32'nci dakikada Taşkın'ın sağdan kullandığı korner atışında Sedat'ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.
37'nci dakikada Mert'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını, Manaj gole çevirdi: 0-1.
44'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın şutu, savunma oyuncularına çarparak az farkla dışarı çıktı.
45'inci dakikada ceza sahasına giren Enes, karşı karşıya kaldığı kaleci Cengiz'i geçemedi. Dönen topu Manaj tamamlamadık istedi, top kaleci Cengiz'de kaldı.
45+3'nci dakikada Taşkın'ın yaklaşık 35 metre mesafeden vurduğu müthiş şut ağlarla buluştu: 0-2.
49'uncu dakikada Onur'un ceza sahasına girerek vurduğu şutu, kaleci Atilla güçlükle kornere çeldi.
51'inci dakikada organize atakla gelen Eskişehirspor'da Behirhan'ın ceza sahası sağ çaprazdan vurduğu şut yan ağlarda kaldı.
56'nci dakikada Cihangir'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Atilla güçlükle kornere çeldi.
65'inci dakikada Mevlüt ile kaleci Cengiz arasındaki geri pas anlaşmazlığında, topu önünde bulan Cemal'in vuruşu üstten auta çıktı.
77'nci dakikada kontra atakta Enes kaleciyle karşı karşıya kalırken, onun pasında Abdulkadir topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı.
ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz - Furgan (Dk.77 Onurhan), Bedirhan, Furkan (Dk.45 Talha), Selman (Dk.45 Tolga), Uğur, Mevlüt (Dk.80 Arda), Emir, Cihangir, Onur (Dk.87 Necati), Berkay.
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Atilla- Mert, Sedat, Batuhan (Dk.81 Berat), Oğuzhan, Manaj (Dk.62 Abdulkadir), Cemal (Dk.73 Oğuz), Enes (Dk.62 Anıl), Taşkın, Muhammed (Dk.81 Mihajlovic), Cumali
GOLLER: Dk.37 Manaj (p), Dk.45+3 Taşkın, Dk.77 Abdulkadir (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Emir Yıldız (Eskişehirspor).
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