10 Temmuz 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor U19 - Samsunspor U19 maçı CANLI

Balıkesirspor U19 - Samsunspor U19 | CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Balıkesirspor ve Samsunspor, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan final müsabakasında kozlarını paylaşıyor. TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi finalinde oynanan Balıkesirspor - Samsunspor maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor arasında Antalya'da oynanan final maçı sonrasında belli olacak. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Normal sezonu lider bitiren Yılport Samsunspor, çeyrek finalde Adana Demirspor'u 2-1, yarı finalde ise Bursaspor'u 4-0 yenerek final vizesi almıştı. Normal sezonu 4.basamakta tamamlayan Balıkesirspor ise çeyrek finalde Bandırmaspor'u uzatmada 2-1 mağlup etmiş, yarı finalde ise Altınordu'yu 1-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan maçta normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakada VAR sistemi uygulanacak.

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Balıkesirspor 1-0 Samsunspor
GOL | Balıkesirspor 1-1 Samsunspor

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