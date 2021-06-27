27 Haziran 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu'nun yıldızı Enis Destan Club Brugge'a transfer oluyor!

Enis Destan'ın yeni takımı belli oluyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yıldızı Enis DestanBeşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği iddia edilmişti. 19 yaşındaki forvet Belçika temsilcisi Club Brugge'a imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Belçika şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu'nun bu transferden 2.6 milyon Euro bonservis ücreti alacağı, ayrıca Enis'in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edeceği öğrenildi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Enis'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ümit Milli Takım'da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım'a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1'inci Lig'de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü'yü 2.5 milyon Euro bedelle Alman ekibi Freiburg'a gönderen Altınordu, Enis'in transferinin gerçekleşmesi halinde 2'nci kez Avrupa'ya oyuncu verecek.

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