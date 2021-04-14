14 Nisan 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor 3-1 Akhisarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana 3 puanı 3 golle aldı
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.04.2021

. Lig'in 30. haftasında , sahasında 'u Ognjen Ozegovic (2) ve 'in (k.k.) attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'inci Lig'in 30'uncu haftasında sahasında 'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

2'nci dakikada 'da serbest vuruş kullanan topu içeri ortaladı. 'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

25'inci dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi. Akhisarspor'da Yusuf'un müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

26'ncı dakikada penaltı kazanan Adanaspor'da Ozegovic topun başına geldi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

58'inci dakikada Akhisarspor'da soldan 'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada ters vuruş yapan , topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.
66'ncı dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisinde 'ın verdiği ara pasta buluşan Ozegovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkarttı: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında Akhisarspor'u 3-1 yendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor puanı son dakikada kurtardı! Samsunspor puanı son dakikada kurtardı!
Balıkesirspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Balıkesirspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Lider Giresunspor hata yapmadı! Lider Giresunspor hata yapmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör