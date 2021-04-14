Adanaspor 3-1 Akhisarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, sahasında Akhisarspor'u Ognjen Ozegovic (2) ve Doğukan Nelik'in (k.k.) attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Adanaspor sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
2'nci dakikada Adanspor'da serbest vuruş kullanan Celil topu içeri ortaladı. Uğurcan'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.
25'inci dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi. Akhisarspor'da Yusuf'un müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
26'ncı dakikada penaltı kazanan Adanaspor'da Ozegovic topun başına geldi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.
58'inci dakikada Akhisarspor'da soldan Çektar'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada ters vuruş yapan Donkor, topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.
66'ncı dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisinde Berkan'ın verdiği ara pasta buluşan Ozegovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkarttı: 3-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında Akhisarspor'u 3-1 yendi.
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